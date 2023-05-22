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FOTOS | Nodal tampoco ve con buenos ojos los corridos tumbados, ¡porque les falta poesía!

El cantante de Regional Mexicano no dudó en lanzar una dura crítica contra los corridos tumbados. Te contamos el chisme completo en las fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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