Christian Nodal invadirá el sureste mexicano... ¿con Belinda?

Christian Nodal continúa en pie con su gira 'Ayayay' por territorio mexicano, con tres fechas en el sureste durante octubre.

Más allá de su relación con Belinda que continúa viento en popa, en la parte musical, el intérprete de 'Adiós Amor' ofrecerá tres conciertos el próximo mes.

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Nodal se presentará en el Estadio Deportivo de Futbol Polideportivo Unacar Campus II en Ciudad del Carmen, Campeche el jueves 28 de octubre; un día después ofrecerá lo mejor de su música en el Parque Kukulcán Alamo en Mérida, Yucatán.

Finalmente el creador de 'Botella tras botella', se presentará el 30 de octubre en el Estadio Andrés Quintana Roo en Cancún, Quintana Roo.

Christian Nodal y Belinda siguen comprometidos

Aunque Christian Nodal causó revuelo al borrar de su cuenta de Instagram todas sus fotos con Belinda y desatar rumores de una ruptura, tan solo unos días después volvió a "aparecer" una foto con ella.

La mencionada red social da la posibilidad de archivar algunas fotos, para luego poder reintegrarlas al feed y justo eso fue lo que hizo el cantante de regional mexicano, pues se puede ver de nuevo la foto del día cuando selló su compromiso con la estrella pop.

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