¿Cuál es el panorama legal de Pablo Lyle? Abogada responde.

El domingo 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle, su esposa Ana Araujo, y sus dos hijos se disponían a regresar a México, después de unas vacaciones al lado de su hermana Silvia Lyle y su esposo Lucas Delfino.

Sin embargo, minutos antes de arribar al aeropuerto, un percance de tránsito ocurrido con el cubano Juan Ricardo Hernández cambiaría el rumbo de sus vidas.

Fue justamente en un semáforo rojo, cuando Lucas Delfino descendió del vehículo que manejaba para encarar al cubano de 63 años de edad, quien hizo lo propio, altercado que Pablo Lyle secundó, no solo con reclamos, sino que golpeó a Juan Ricardo, provocando que cayera al suelo y sufriera una lesión en el cráneo que días después le cobró la vida.

Aunque en ese momento, Pablo y su familia lograron viajar a México, el actor decidió por voluntad propia, regresar a Miami y enfrentar el proceso en su contra.

Desde entonces, en medio de audiencias pospuestas, testimonios y prórrogas por parte de su equipo de abogados, aunado a los dos años de confinamiento por la pandemia de COVID-19, el actor se ha mantenido en arresto domiciliario, a la espera del inicio del juicio en su contra, portando un grillete geolocalizador y sin poder salir del país, pues le fue retenido su pasaporte.

Aunque tiene permitido salir en un horario restringido, a Pablo le fue negada la posibilidad de trabajar, situación que ha mermado su situación económica y la de su familia.

Además del caso penal, el actor enfrenta una demanda civil por parte de la familia del ahora occiso, que exige una compensación económica, mientras que su cuñado Lucas Delfino, fue demandado por la línea aseguradora del auto que lo culpa de haber contribuido al desenlace fatal de los hechos al huir del lugar.

El pasado 3 de marzo, la juez del caso Diana Vizcaíno, aceptó la solicitud de los abogados de Pablo para posponer el caso hasta el 5 de julio próximo, con el fin de preparar mejor su defensa.

Por lo pronto, Pablo Lyle cumple tres años de haber pausado su vida normal a causa de un impulso que no controló.

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¿Qué pasará con Pablo Lyle?

La penalista Sandra Hoyos se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre el posible rumbo del caso de Pablo Lyle.

Sabemos que mañana se cumplen tres años de que los cargos fueron expresados en la corte de aquí de Miami. Han existido seis continuaciones de este juicio desde que empezó

¿Qué podemos esperar? Un juicio que después de tres años después, la memoria de los testigos no es la misma. Tres años después, la juez ha sido clara con que esta es la última continuación de este juicio

La abogada penalista asegura que pronto podría definirse el futuro del actor mexicano.

La jueza está enfocada en que este caso llegue a su final; han sido tres años, a toda persona acusada deben darle un juicio justo y rápido. Probablemente, los abogados ya tienen bases para cualquier apelación

La pandemia no ayudó en este caso. La defensa es su mejor amigo. A lo mejor la memoria no es la misma que la de 2019, esos pequeños cambios de testimonio son la diferencia entre una decisión de culpabilidad o de inocencia

Sandra Hoyos revela que probablemente sea un juicio sin presencia de los medios de comunicación.

Va a ser un juicio muy interesante por cómo se han conservado estas evidencias por tres años

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