FOTOS | Nodal ya no tiene el tatuaje de los ojos de Belinda en el pecho.

Al parecer, Christian Nodal se habría eliminado ya todos la mayoría de los tatuajes que se hizo en honor a Belinda, su ex-prometida. Pues su tatuador confirmó haber sido él quien tapó el tatuaje de la cara que decía“Beli” y los ojos de la cantante que el Nodal se hizo en el pecho. ¡Christian lo hace cada vez más oficial! Y deja cero posibilidades de que en algún momento la ex-pareja, pueda reconciliarse.

Fue el tatuador Rafael Valdez quien aseguró que Nodal se sometió a la modificación de dos de sus tatuajes con él, como ya se había rumorado y visto en fotos que se filtraron en redes sociales.

En uno de sus conciertos, se vio el tatuaje que decía “Beli”, ya modificado. ¡Pero quedaba el más importante y grande, los ojos de Belinda en el pecho del cantante de regional mexicano! Pero es oficial, está modificándolo ya. Entérate de todos los detalles en las fotografías, te contamos ahí.

