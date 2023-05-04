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FOTOS | Christian Nodal sufre las consecuencias de retirarse los tatuajes del rostro, ¡tiene llagas!

El cantante de Regional Mexicano contó el duro proceso por el que atraviesa ahora que busca eliminar sus tatuajes.

Por: Maribel Velázquez

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