Dos conciertos de Christian Nodal en Valle de Guadalupe fueron cancelados.

Se cancela concierto de Christian Nodal por tala ilegal de árboles.

Tremenda polémica en la que se vio envuelto Christian Nodal este fin de semana, pues el lugar en donde se llevarían a cabo dos de sus conciertos al aire libre en el Valle de Guadalupe, en Baja California, fueron cancelados luego de que el movimiento 'Por un Valle de verdad' unió fuerzas con pobladores, ejidatarios y viticultores para oponerse al evento argumentando la devastación de al menos 25 hectáreas cuya vegetación nativa fue removida por la empresa APM, organizadora del evento.

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Axel de la Torre, miembro del movimiento, aseguró que no se trató de una protesta en contra de Nodal, sino del arbitrario cambio de uso de suelo en el Valle de Guadalupe, una zona destinada en su totalidad a la agricultura.

El movimiento no era en contra de Nodal, sino a favor del Valle de Guadalupe. Hace tres semanas no había absolutamente nada, pero en menos de un mes arrasaron con 25 hectáreas de plantas nativas en zonas agrícolas; fue muy impactante ver esta imagen, fue muy dramático porque de repente ya tenías un predio de 25 hectáreas arrasado completamente

Axel relata que frente a las protestas las autoridades clausuraron el predio, pero los sellos no fueron respetados por los promotores del evento.

La autoridad estatal clausuró el lugar, pusieron sus sellos; al día siguiente retiraron los sellos y siguieron con la destrucción

El sábado y ante la incertidumbre de que el concierto se llevara a cabo, se organizó una marcha que fue la que finalmente hizo que medios de comunicación locales y extranjeros atendieran la controversia.

La marcha de hoy no fue ante el concierto, no fue contra Nodal, esto es una lucha que llevamos, que empezamos en el 95; es una lucha por la aplicación de las leyes y del reglamento, por el que tanto trabajamos y que ha sido atropellado de una manera brutal por las autoridades correspondientes

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Yo creo que Nodal de alguna manera se enteró de la situación y se quiso deslindar porque emitieron un comunicado los de APM Producciones, porque Nodal no tenía nada que ver con ellos

Finalmente, los conciertos de Nodal se celebraron el domingo en la Hacienda Chichihuas en Ensenada.

