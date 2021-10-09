Luis de Alba revela cuál es su estado de salud tras cita médica.

Luis de Alba regresó al hospital acompañado del Doctor Julio Ramos.

Luis de Alba regresó al hospital de Guadalajara donde hace más de 10 días fue intervenido quirúrgicamente de la cadera para una revisión médica. Sus médicos tratantes, Julio Ramos y el traumatólogo Jorge Arce, informaron que la recuperación del comediante va viento en popa.

Muy bien, duele tantito pero voy bien. Me siento mejor, muy contento porque sé que voy a irme rápido en la carrera de la recuperación, sobre todo por las muestras de afecto de tantísimos compañeros y del equipo de ustedes

Aunque aún se encuentra adolorido, el comediante va muy bien con la cirugía que le efectuaron; espera pronto poder reincorporarse de manera exitosa a su vida normal.

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Luis de Alba deberá ser atendido en casa

Luis de Alba deberá ser atendido en casa 10 días más con los cuidados de enfermería programada para mejorar su movilidad e irse incorporando a una vida lo más cercana a la normalidad, dijeron los médicos.

Su estado neurológico y su estado clínico son diferentes; en la imagen de radiografía de pulmón con respecto a la última que se había tomado antes de irse dado de alta, había una zona en el pulmón del lado derecho que estaba medio dudoso de que pudiera desarrollar un proceso pulmonar, se fue con antibióticos y terapia respiratoria

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