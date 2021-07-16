Revelan primer tráiler de la nueva serie de Chucky. (VIDEO)

Chucky llegará a todas las pantallas justo a tiempo para celebrar la temporada más escalofriante del año: Halloween. Y es que, el muñeco diabólico, estrenará una serie para todos los amantes del terror el próximo 12 de octubre, así se confirmó en las redes sociales oficiales de la franquicia.

La producción está protagonizada por Zackary Arthur, quien da vida a un joven que encuentra a Chucky en un mercado de su localidad y lo lleva a casa.

En el reparto también está Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, Björgvin Arnarson, Lexa Doig, Devon Sawa, Jennifer Tilly, Fiona Dourif, Alex Vincent y Christine Elise. Además de Brad Dourif, quien se prepara para prestar su voz al temido muñeco.

La película está a cargo de Don Mancini, director estadounidense conocido por crear y escribir todas las cintas de la franquicia.

La serie está lista para salir a la luz en los canales SYFY y USA Network el próximo 12 de octubre, además de que se estrenó en primer teaser en las plataformas digitales.

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El primer póster de Chucky también causó terror entre los cinéfilos

Además del primer teaser de Chucky, también se dio a conocer el póster oficial, donde se puede apreciar a un muñeco más tenebroso y tétrico.

Además, el temido personaje sostiene un cuchillo ensangrentado en la mano, objeto que ha utilizado en anteriores películas para asesinar a sus víctimas.

Las reacciones entre los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, pues miles de internautas quedaron aterrorizados por la risa maquiavélica del muñeco.

“No puedo esperar más”, “Un clásico del terror” y “Chucky nunca muere”, fueron algunas de las reacciones por parte de los cinéfilos.

Y aunque aún no hay fecha de estreno para México, los fanáticos de nuestro país esperan que llegue casi al mismo tiempo que en las pantallas estadounidenses.

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