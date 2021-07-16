Yoseline “N” envía mensaje a sus fans desde prisión. (FOTO)

Yoseline "N" envía mensaje a sus fans desde prisión. La influencer YosStop realizó una pequeña manualidad en la cárcel de Santa Martha Acatitla y compartió la imagen en redes sociales.

La youtuber se encuentra en la cárcel por presuntamente participar en el delito de pornografía infantil. Por lo que, este jueves, usó una caja de chicles para decirles algunas palabras a sus fans.

“Gracias por su apoyo. Esto solo nos hace más fuertes. Los Amo”, escribió la mujer de 30 años desde prisión.

Fueron los familiares de ella quienes compartieron la imagen de una manualidad realizada por ella, misma para la que también usó algunas lentejuelas de colores que colocó en formas de florecitas en tonos azules, rosas y plata.

Por su parte, Gerardo González, novio de la influencer, escribió en su cuenta personal de Instagram: “Hoy nos tocó visitar a Yoss y en esta ocasión quiso enviarles un detallito a todos ustedes, con mucho cariño y hecho con sus propias manos”.

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Yoseline "N" se encuentra en prisión preventiva

Yoseline "N" fue vinculada a proceso y actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla por presuntamente describir la agresión sexual sufrida por Ainara Suárez, quien tenía 16 años cuando fue violada.

Los abogados de la víctima atribuyeron a la influencer el hacer pública la violación equiparada mediante el video “Patética Generación”. Al parecer llevará su proceso en prisión, mientras el juez determina si hubo o culpabilidad.

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