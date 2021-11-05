En unos días verá la luz Encanto, la nueva cinta de Disney que rinde un tributo a la cultura colombiana.

La historia de esta cinta se desarrolla al interior de la casa de los Madrigal, una familia mágica que está ubicada en las montañas de Colombia, justo en un pueblo conocido con el nombre del largometraje.

Un detalle que le da aún más autenticidad, es que el elenco de voces en español es 100 por ciento colombiano; entre ellos destacan María Cecilia Botero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Olga Lucía Vives y el cantante Maluma.

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La banda sonora corre a cargo de cantantes colombianos

Carlos Vives interpreta la canción oficial de la película llamada “Colombia, mi encanto” y está dedicada a la celebridad mágica de su país de origen.

“Esta canción es una celebración de la diversidad mágica de Colombia. No puedo esperar a ver cómo la música se fusionará con las imágenes y los personajes inspirados en el ‘Encanto’ de los colombianos”, dijo el cantautor.

Además, Sebastián Yatra es parte de la banda sonora e interpreta ‘Dos Oruguitas’, un tema escrito por Lin-Manuel Miranda. Este último compuso canciones para la cinta e hizo parte del viaje de investigación del equipo de Disney en Colombia.

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