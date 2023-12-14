Colocan impresionante estatua de Vicente Fernández junto a su tumba

Impactante, es la palabra perfecta para describir la figura de silicona de Vicente Fernández, que en su segundo aniversario luctuoso sorprendió a propios y a extraños, pues luce idéntica que el extrañado Charro de Huentitán y ahora, velará su tumba en el Rancho Los Tres Potrillos, justo desde la misma banca que solía tomarse fotos con los fanáticos que lo visitaban, y solo la cámara de Ventaneando captó este conmovedor momento en el que su viuda Doña Cuquita, miraba embelesada la escultura, acariciándole tiernamente la escultura.

La estatua fue hecha por el escultor tapatío, Rubén Orozco, quien hace unos meses realizó un busto del cantante, a petición de Alex Fernández. Ahora, el encargo fue de Gerardo Fernández, aunque la familia en pleno admitió la impresión que les causó la figura, empezando con Alejandro Fernández.

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Cuando me mandó la foto Gerardo, se me erizo la piel, mi mamá todavía se siente que está aquí, le ha sido difícil dejar el rancho, porque mi papá está acá, yo creo que ya me la voy a llevar a mi casa

Mí sentir, siempre ha sido el mismo, pero ahora con la escultura, me dio más, eso es todo, lo siento más

¿Cómo lo recuerdan sus nietos?

Con la voz entrecortada, Camila Fernández nos compartió lo duro que ha sido sobrellevar la ausencia de su abuelo.

Nadie te enseña a extrañar a los que ya no están, si alguien ha pasado por eso me entenderá, pero hay días buenos y hay días muy malos

Por su parte, Alex Fernández Jr., habló de 'Mi abuelo vino a visitarme', canción con la que rinde tributo a quien más impulsó su carrera como cantante.

Aquí estamos, en la misa de mi abuelo, pero aparte hoy se estrena la canción que le hice a mi abuelo, o sea dedicada a mi abuelo, se estrena a las 6, terminando la misa se estrena la canción

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La conmemoración del segundo aniversario luctuoso de Vicente Fernández ,culminó con una misa en su memoria. Al final, su propia familia se tomó la foto del recuerdo, justamente con la estatua que tanto revuelo causó y con la que ahora los fanáticos podrán hacer lo mismo.

