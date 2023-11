¿Cómo agregar stickers animados a tus estados de WhatsApp?

En la actualidad, WhatsApp se posiciona como una de las redes sociales de mensajería instantánea más populares. Desde su lanzamiento en 2009, la propiedad de Meta ha pasado por diferentes cambios en sus funciones. Por ejemplo, la posibilidad de enviar stickers animados durante tus conversaciones con amigos y familiares. Su intención es que los usuarios se diviertan y la plática sea más expresiva, pero ¿sabías que también puedes agregar stickers animados a tus estados de WhatsApp?

Como tal, el proceso de adjuntar stickers en tus estados no es difícil, ya que solo debes seleccionar la imagen o el video que quieres enviar y sobreponer la calcomanía que tú quieras. No obstante, para agregar stickers animados a tus estados de WhatsApp requiere de más elementos para que no queden estáticos.

La buena noticia es que este método para agregar stickers animados a tus estados de WhatsApp no te obliga a descargar de Google Play alguna app de terceros o de sitios que no son confiables y que más tarde comprometan la seguridad y protección de tu celular. Sin embargo, contar con una cuenta de Instagram es importante para el desarrollo de este método.

¿En qué consiste el método para agregar stickers animados a tus estados de WhatsApp?

Además de ser un método más seguro para tu equipo, tampoco necesitas invertir mucho tiempo o dinero, ya que es algo totalmente gratis. De este modo, los pasos para agregar stickers animados a tus estados de WhatsApp son estos:



Ve a tu cuenta de Instagram y pulsa la sección llamada Tu historia. Busca la foto o video con la que quieres agregar stickers animados a tus estados de WhatsApp. Selecciona el icono de Stickers. Después, añade la pegatina que quieras y ajustala. Toca los tres puntos y después, selecciona la opción de Guardar. Abre tu cuenta de WhatsApp, pulsa la opción de Novedades y luego el icono de la cámara. Selecciona el archivo que descargaste de Instagram que debe encontrarse en formato de video. Ya que cumpliste con todos los pasos, podrás ver que el sticker con animación se mueve y no queda estático.

