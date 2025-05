Contundente: Así reaccionó la abuela de Daniela Parra a la posible denuncia de Alexa Hoffman

Como era de esperarse, el caso de Héctor Parra revivió ante el video publicado hace unos días por su hija Alexa Hoffman. Ante las declaraciones de la hija menor del actor que hoy está encarcelado, Daniela Parra salió a la defensa de su padre, quien ha minimizado y hasta ridiculizado la pelea de su hermanastra.

Ante dicha situación, solamente las dos hijas habían declarado por parte de ambas familias. Y es que se debe recordar que Erika Martínez es la madre de Daniela y Ginny Hoffman es la mamá de Alexa. Pero hoy la señora Marilú Caballero habló del caso tan mencionado y ya eligió bando.

¿Qué dijo la abuela de Daniela Parra sobre lo que está pasando?

Aunque los medios han perseguido bastante a Daniela, ella se ha limitado a exponer su postura vía redes sociales. Solamente atendió a los medios en una oportunidad en días recientes y realmente reafirmó lo dicho en sus publicaciones digitales, donde ve a su hermana como una dolida y traumada. Daniela ha dicho que se quiere enfocar en lo suyo, que es seguir peleando porque su papá salga de la cárcel en el que llamaron un proceso equivocado.

Allí la que apareció para hablar de las declaraciones de Alexa Hoffman fue la abuela de Daniela. La señora indicó que en realidad no sabe nada de cómo va el proceso de Héctor (quien fue su ex yerno), por lo tanto no podría comentar. Sin embargo cuando le preguntaron sobre la postura de Alexa, dijo que esta chica es “alguien como que no piensa bien.”

¿Cuántos hijos tiene Héctor Parra?

Precisamente las dos hermanas que están en un conflicto directo son las únicas hijas que tuvo Héctor Parra. El primer matrimonio con Erika dio como fruto a Daniela Parra, quien hoy tiene 27 años. Mientras que la hija de Héctor y Ginny Hoffman es Alexa, quien tiene 23 años.

