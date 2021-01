FOTOS: Captan a Chiquis Rivera por primera vez sin filtros en la playa y explotan las redes sociales.

Chiquis Rivera se volvió tendencia después de un viaje que realizó a la playa donde se le vio feliz y sin miedo a mostrar sus curvas.

La cantante de ‘Horas Extras’ se enfundó en un diminuto bikini rojo que dejó al descubierto sus piernas, abdomen y hombros. La ajustada pieza también mostró el lado más libre y sensual de la hija de Jenni Rivera.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues miles de personas notaron los kilitos de más que inundaron a Chiquis Rivera. Y es que, en las mencionadas fotos que circularon por internet, la artista lució con peso extra que ganó en los últimos meses.

Las cosas no quedaron ahí, pues la celebridad también dejó al descubierto sus estrías, celulitis y otras imperfecciones en el cuerpo. Además, internautas recalcaron que Chiquis no posee un abdomen plano tal y como lo presume en su cuenta de Instagram.

Chiquis Rivera responde a las críticas sobre su cuerpo

La cantante, de 35 años, se pronunció con un contundente mensaje en Instagram, donde dejó claro que se siente muy orgullosa de su cuerpo y de sus imperfecciones.

Por si fuera poco, la sobrina de Lupillo Rivera trascendió que tiene una larga lista de galanes rendidos a sus pies.

“Yo sigo feliz, contenta y muy orgullosa de mi cuerpo. No soy perfecta, pero gracias a Dios, no me falta que muchos estén en fila”, pronunció la cantante dejando claro que tiene a muchos caballeros suspirando.

No es la primera vez que Chiquis Rivera se enfrenta contra los comentarios de sus detractores. En la noche de Halloween de 2020, la intérprete de ‘La Necia’ se vistió de cerdita para burlarse de los contundentes comentarios sobre su cuerpo.

“Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces por mí físico”, escribió Rivera debajo de una postal que ganó más 182 mil ‘me gusta’ y muchos comentarios de los internautas apoyando su valentía.

