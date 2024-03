Corrido de Elena Larrea, la modelo fallecida, se hace viral

La repentina muerte de Elena Larrea sigue generando conmoción, ya que, además de ser modelo fue una gran activista por los derechos de los animales, principalmente de los caballos, por ello fundó “Cuacolandia”, un santuario para equinos maltratados.

¿De qué murió Elena Larrea? La modelo murió a causa de una trombosis pulmonar, según el comunicado oficial compartido por “Cuacolandia”.





“Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea, presidenta y fundadora de Cuacolandia, quien, lamentablemente, el día de ayer, martes 19 de marzo de 2024, a las 15.30 horas, falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón. Desde Cuacolandia, sentimos muchísimo su pérdida”, versa el comunicado.

¿Elena Larrea estaba preparada para el día de su muerte?

Obviamente, nadie tiene la vida comprada, ni sabe cuándo llegará la hora de partir de este mundo; sin embargo, Elena Larrea era una mujer de carácter fuerte que siempre tomó al toro por los cuernos, como coloquialmente se dice.

En una de las tantas sesiones que realizó con sus caballos rescatados, la también modelo compartió un emotivo mensaje relacionado con el día de su muerte.

Sólo pido que cuando la muerte me lleve, todos mis caballos que ya no están, me estén esperando para pasar a la eternidad

¿Elena Larrea tiene un corrido? Después de su repentina muerte, se ha hecho viral en redes sociales un corrido que Elena Larrea grabó hace algunos años, mismo que lleva por nombre “Ni buena ni mala”.





El corrido habla sobre su vida y sobre cómo se percibía ella misma y lo hizo junto a Calle X vida y Lil Chris, el 26 de mayo de 2022. Sin embargo, a raíz de su muerte se ha hecho viral.

¿Qué dice la letra?

Ni buena ni mala, tengo el carácter como las armas largas. Muchos me respaldan con una mirada mis ojos te matan. Me ven bajar de una troca bien mama…, desde pequeña, me enseñé a ser bien chin… y pa’ la vida no me rajo.

Soy cabro… siempre voy a estar pendiente de mi zona. Aquí no hay maldad, el chiste es ayudar, me encantan los caballos en ellos me gusta andar, de mí no van a hablar si no van a sumar la puerta es grande pa’l que guste se va a retirar.

Sé que ya llegó en ese caballón de lejos se distingue ese mujerón y todo ya cambió, la moneda ya giró.

Buenas y malas decisiones, acostumbró a hacerlo diferente y siempre ser la mejor

Me verán paseando en un caballón polvo levantando, soy tranquila pero no le ande buscando, en ocasiones buena.

Estoy aquí porque quise sobresalir, los caballos me gustan y me encanta estar así, claro que sí.

No es ni buena ni mala, tiene el carácter como las armas largas, muchos la respaldan con una mirada sus ojos te matan. Yo soy Elena y punto, se acaba.

