Crista Montes lanza advertencia a Gala Montes: “Va a arruinar tu carrera”

La polémica entre Crista Montes y Gala Montes parece no tener fin, y es que la madre de la artista lanzó un contundente mensaje en contra del mánager de su hija, asegurando que acabará por completo con su carrera, la cual presuntamente ya “va en picada”.

Los comentarios realizados por la controversial mamá de Gala y Beba Montes han causado conmoción entre muchos de los internautas, quienes tienen sus propias opiniones al respecto, y que también se han dividido en dos bandos diferentes de apoyo hacia madre e hija, respectivamente.

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes sobre su carrera?

En una entrevista con Crista a ‘TVNotas’, la señora aseguró que Icho, quien es el novio y mánager de su hija, “no sabe manejar esa carrera”, asegurando que la fama de Gala va en picada y que el éxito no le va a durar mucho, respaldando su postura con los años de experiencia que tiene como representante de la actriz.

“Lejos de calmar las aguas, se aprovecha, hace más negocios y yo no veo que la carrera de mi hija suba... no va para mánager, menos si duerme con ella, eso no funciona y Gala lo sabe”, aseguró la famosa.

Crista Montes también se lanzó en contra del novio de Gala, e incluso expuso que puede que sea abusivo con su hija, más por la diferencia de edad que existe entre ambos pues Icho tiene 40 años y la joven cantante solo tiene 24.

¿Por qué Gala Montes no le habla a su mamá?

La famosa explicó que tanto ella como su hermana se alejaron de su mamá debido a que la señora las utilizaba, y supuestamente las explotaba económicamente, cosa que resultó en una ruptura tanto laboral como personal pues Crista solía ser la que manejaba la carrera de Gala.

Además, todo parece indicar que una posible reconciliación entre las Montes quedó completamente descartada luego de que su madre acudiera a una entrevista con Adrián Marcelo a cambio de una supuesta suma millonaria, y que en dicho canal expusiera secretos íntimos de sus hijas.