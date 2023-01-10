Así reaccionó Adal Ramones a las críticas por ser padre a los 61 años.

A sus 61 años de edad, Adal Ramones se convertirá nuevamente en padre, las reacciones y críticas en las redes no se han hecho esperar, pero al comediante no le quita el sueño.

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No lo dudé, la verdad dije ‘sí’, no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital, a Dios gracias, espero seguir con mucha salud y con mucha energía. Pero, me quite el egoísmo de decir: ‘A mi edad’ primero, sí me gusta ser papá, estarían felices mis hijos con otro hermano y Karla, estaría feliz y Cristóbal bajo el mismo techo un hermano, porque tiene dos, pero no bajo el mismo techo

Entonces dije: ‘Claro que sí, amor’ imagínate que yo vaya y le toque a alguien y le diga: ‘Descubrí que usted me escribió y me dijo que por qué a mi edad ya quería nieto’ ‘No y a usted, qué carajos le importa’ o sea, imagina que yo fuera a casa de cada uno de ellos. Primero, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años, no leo los comentarios de nada, ni de aplausos, ni de nada. Entonces, eso no me afecta

Adal Ramones reveló que su bebé fue planeado.

El bebé que esperan Adal Ramones y su esposa siempre fue planeado y con mucho amor.

Fue un bebé planeado, ya sea que vaya a ser niña o niño, pero es planeado. Karla, cuando éramos novios dijo: ‘Yo, creo que nada más tendremos un bebé’, cuando ya hablábamos de boda ‘porque tú ya tienes dos y van a querer a nuestro hijo’

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