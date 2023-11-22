Aguinaldo 2023: ¿De cuánto es la multa si no lo recibes?

La temporada decembrina se acerca y con ella, el pago del aguinaldo, que es una prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores mexicanos, ya sean de base, confianza, de planta, sindicalizados, así como aquellos que hayan sido contratados de forma eventual, por obra o tiempo indeterminado, agentes de seguros, empleados de ventas, entre otros. Pero ¿qué pasa si no te lo pagan?

¿Qué es el aguinaldo y cuándo se entrega?

El aguinaldo es un derecho de las y los empleados establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87. “Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario como mínimo”, versa el documento oficial.

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De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo es una de las 14 prestaciones, que las empresas y los empleadores deben otorgarle a sus trabajadores.

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¿Cuál es la multa?

En caso de que los patrones, empresas o empleadores no paguen el aguinaldo, se harán acreedores a una multa que va de los 18 mil 260 a los 365 mil 200 pesos, respecto al valor de la Unidad de México y Actualización (UMA), la cual determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El pago podrá ser demandando ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Para ello, los interesados deberán acudir a las oficinas, donde se les brindará apoyo legal.

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¿Quiénes no reciben aguinaldo? Sin embargo, hay personas que no recibirán aguinaldo este 2023, esto de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los pensionados que no se encuentren bajo la Ley del 97 no tendrán aguinaldo este año, es decir, aquellos que fueron dados de alta después del 30 de junio de 1997.

