¿Cuáles son las mujeres que sufren más las rupturas amorosas?

Una ruptura amorosa es dolorosa para cualquier persona. Hay quienes logran pasar la siguiente página rápidamente, pero otros tardan más tiempo en superarlo.

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Si eres de las mujeres que no puede con la tristeza de un desamor, puede que el responsable sea tu signo zodiacal.

Recordemos que la astrología es una guía que ofrece un pequeño vistazo sobre cómo reaccionamos a diversas situaciones de la vida con base en nuestros rasgos astrales.

Cáncer

No son mujeres que suelen enamorarse rápidamente, pues para entregarse necesitan estar seguras de que su pareja sienta lo mismo. Cuando no son correspondidas de la misma manera, tardan semanas o meses en superarlo.

Leo

Las mujeres Leo son generosas, pero esperan lo mismo de vuelta. Si las cosas no van bien, quieren honestidad total de su pareja para tratar de corregir el rumbo. Si la persona rompe con ella, se asegura de mostrarse ecuánime y con la frente en alto, pero en privado se derrumban.

Escorpio

En el amor son mujeres serias, leales e intensas, son capaces de darlo todo por la persona que aman, por lo tanto cuando las dejan sufren tanto que pueden planear una venganza.

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Piscis

Las mujeres Piscis son muy sensibles en el amor, entregan su corazón, cuerpo y alma a la pareja. Generalmente dan más de lo que reciben, así que cuando sufren un desamor no es fácil que se recupere del golpe emocional.

