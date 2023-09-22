¿Cuáles signos del zodiaco son unos maestros para el sexo?

En el zodiaco existen 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno de ellos posee cualidades únicas que los diferencian del resto, gracias a los astros y al elemento que los rige, mismos que determinan ciertos aspectos de su personalidad. Es así como podemos saber cuáles son unos maestros para el sexo.

Como mencionamos anteriormente, la posición y movimientos de los astros influyen considerablemente sobre cada uno de los signos del zodiaco, pero también lo hacen los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y viento. Se pensaría que las personas bajo la influencia del elemento fuego, son las más apasionadas, pero no necesariamente es así. A continuación te decimos cuáles signos son unos amos y señores en la cama.

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¿Cuáles signos son los más apasionados?

Aries

El primer signo del zodiaco en la lista, es sin duda uno de los más apasionados en la intimidad, debido a que está regido por el elemento fuego, el cual está asociado con la pasión, sensualidad, energía e intensidad.

Aries es un signo que siempre se muestra seguro de sí mismo, esto se traduce en la intimidad y las relaciones sexuales, donde suele tomar la iniciativa.

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Tauro

Es un signo de tierra, considerado como uno de los más apasionados en la intimidad. El astro del toro valora demasiado la comodidad y los placeres sensoriales, por lo que hará hasta lo imposible por complacer a su pareja. A Tauro le gusta disfrutar de los placeres carnales, por ello se dice que es uno de los mejores en el sexo.

Escorpio

Es un signo de agua que está asociado con la intensidad emocional y la profundidad. Las personas nacidas bajo el astro de Escorpio, suelen ser apasionadas y valoran demasiado las conexiones que van más allá de lo carnal.

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A Escorpio le encanta el jugueteo previo y explorar zonas erógenas que le brinden placer a sus parejas, además de que es muy apasionado y entregado en la intimidad.

¿Cuál es el signo más ardiente?

Leo

Sin duda alguna, Leo es el más ardiente de todo el zodiaco y al igual que Aries, es un signo de fuego; sin embargo, sobresale del resto debido a su pasión, energía e intensidad en la cama. Posee una gran vitalidad, por lo que su deseo carnal nunca cesará, además de que es bastante creativo e imaginativo en la intimidad.

