¿No hay romance? Pablo Montero repartió flores a las Granjeras pero se olvidó de una

La llegada de Pablo Montero revolucionó la segunda temporada de La Granja VIP. Más allá de aprovechar su experiencia con los animales y las labores del campo, ya que el cantante tiene un rancho, los rumores de romance no se hicieron esperar. Aunque se especuló sobre coqueteos con Natalia Alcocer, esta noche se olvidó de ella y lo hizo evidente.

Tras un tenso jueves de Salvación, los Granjeros compartieron una cena en la que expresaron sus sentimientos, principalmente hacia los nominados. Al final de la noche Pablo Montero tomó algunas de las flores que estaban en los arreglos de la mesa y comenzó a repartirlas.

Le ofreció dicho detalle a todas las Granjeras presentes, Kenny, Manelyk González, Azalia Ojeda e, incluso, a Kunno, pero no a Natalia.

Más tarde, Kenny le preguntó por su flor y Natalia le dijo "yo fui a la única a la que no le dio, te lo juro que no me dio".

Natalia Alcocer sigue dudando de su amistad con Niurka|Pinterest

¿De dónde vienen los rumores de que Pablo Montero y Natalia Alcocer estaban iniciando un romance?

Fueron Manelyk González y la Bebeshita las que comenzaron el rumor de un posible romance luego de notar que Pablo Montero tiene una forma especial de tratar a Natalia Alcocer.

Aunque el cantante ha tenido detalles con prácticamente todas las Granjeras, aseguraron que con Natalia es más atento y hay más cercanía física. Incluso la Bebeshita afirmó que la conductora trata de llamar todo el tiempo la atención de Montero.

Cabe decir que Pablo Montero ya tiene una historia con algunas de las participantes. La Bebeshita dijo que salió con él un par de veces, aunque el cantante trató de negarlo y dijo que no se acordaba.

También ha tenido algunos coqueteos con Manelyk, por lo que de inmediato se convirtió en uno de los rompecorazones de La Granja VIP.

