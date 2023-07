Esto ha gastado Christian Nodal para quitarse los tatuajes del rostro

Christian Nodal, cantante y compositor mexicano, ha sorprendido a propios y a extraños luego de compartir imágenes de su renovado rostro, el cual poco a poco va luciendo con menos tatuajes, pues se está sometiendo a un procedimiento para removerlos por completo.

Meses después, Christian Nodal reveló emocionado que iban a tener una niña, incluso señaló que la fecha de nacimiento sería en septiembre y no en agosto como se había especulado, pero lo que más llamó la atención fue cuando reveló que se quitaría los tatuajes del rostro, pues no le gustaría que su bebé lo viera así.

“Me voy a quitar los tatuajes de la cara, traigo unas heridas muy feas pero el punto de los tatuajes más que nada es que me quiero ver limpio, amo los tatuajes pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, me entienden”, expresó Nodal en aquel entonces.

¿Cuánto paga Christian Nodal por quitarse los tatuajes del rostro?

El intérprete de “Vivo en el 6”, “Botella tras botella”, “De los besos que te di”, “Ya no somos ni seremos”, entre otras, ha optado por un costoso tratamiento para quitarse los tatuajes que se hizo en el rostro y los avances son significativos.

No obstante, muchos de sus fans se han preguntado cuánto dinero está pagando el cantante sonorense por este procedimiento. De acuerdo con “El Gordo y la Flaca”, el precio depende del número de sesiones a las que se someta el cantante.

Cada sesión en Los Ángeles oscila entre mil y 4 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente 18 mil y 71 mil pesos mexicanos, por lo que se estima que Christian Nodal ha desembolsado miles de dólares debido a la cantidad de tatuajes que tenía en el rostro.

¿Cuántos tatuajes tenía en el rostro Christian Nodal? El número exacto se desconoce, pero Christian Nodal se realizó diversos tatuajes cuando era pareja de la actriz y cantante española Belinda; sin embargo, tras su ruptura decidió modificarlos con otros diseños.

¿Cuándo nacerá la bebé de Cazzu y Christian Nodal?

Como mencionamos anteriormente, se espera que el nacimiento de su pequeña sea el mes de septiembre, para ese entonces se cree que ya habrá un avance significativo en la remoción de los tatuajes de su rostro, mismo que ya luce más limpio a comparación de hace unos meses.