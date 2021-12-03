FOTOS | ¡Cynthia Rodríguez quiere convertirse en mamá para el siguiente año!

Cynthia Rodríguez quiere ser mamá en el 2022.

A pesar de que han llevado su relación de una manera muy discreta ante los medios de comunicación y las redes sociales, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, son sin duda una de las parejas más queridas y estables del espectáculo. ¡Y es que ambos son sinceros, nobles, maduros y sumamente exitosos! Mira sus fotos AQUÍ.

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Nuestra querida Cynthia no habla mucho de su vida privada, pero esta vez dijo algo que sorprendió a todos y les dio mucho gusto, pues parece que la idea de que su familia crezca, ¡está cada vez más cerca! ¿Por qué? ¡Porque ya lo confesó!

Luego de prender el árbol de Navidad de su casa, TV Azteca, se le cuestionó al respecto, a lo que ella sin dudarlo contestó: “El próximo año ojalá, yo sería el más feliz es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo es tener un bebé y bueno espero que se cumpla el próximo año. Obviamente de compartirlo y de contarles”. ¡Qué emoción!

Recordemos que ambos cantantes, tienen ya seis años de relación, viven juntos desde hace algunos años más y sus fans ya mueren de ganas de que sea papis.

Hace unos meses en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Carlos Rivera fue interceptado por la prensa y obviamente una de las preguntas más frecuentes es "¿para cuándo la boda con Cynthia?” A lo que el cantante contestó: “Todavía, ahorita, nada. Estamos felices como estamos y la verdad es que todavía no pensamos mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos”. ¡Pero también confesó que le gustaría tener dos hijas o hijos! Y que no le importaría si los tiene antes de casarse. ¿Será que el 2022 es el año?

¡Estaremos muy atentos! Pues claro que como familia de VLA nos encantaría que nuestra querida Cynthia fuera mamá.

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