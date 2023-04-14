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FOTOS | Cynthia Rodríguez presume avanzado embarazo en bikini y Carlos Rivera le lanza unos ojos de amor.

La esposa de Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, aprovechó los rayos de sol para asolear su pancita.

Por: Maribel Velázquez

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en concierto.jpg
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Carlos Rivera le canta a Cynthia Rodríguez.jpg
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