Cynthia Rodríguez comparte VIDEO de sus vacaciones con Carlos Rivera.

Desde hace un par de semanas nuestra querida Cynthia Rodríguez se encuentra disfrutando de unas hermosas vacaciones en Europa junto a Carlos Rivera, desde que comenzó su aventura por el viejo continente ambos han compartido fotos en sus redes sociales en donde se les puede ver luciendo increíbles.

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Durante todo su viaje, nuestra querida Cynthia Rodríguez ha sido la más activa en las redes sociales en donde se puede ver que la conductora no pierde el estilo en ningún momento, así lo ha presumido en su más reciente publicación.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, donde Cynthia Rodríguez compartió un video en que se puede ver diferentes paisajes con hermosos bikinis en donde presumen su increíble y torneada figura.

Hasta el momento, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han estado en distintas ciudades de Italia, Egipto y Grecia, pero su aventura todavía no llega a su final por el viejo continente.

Cynthia Rodríguez hizo una pausa en su carrera para viajar con Carlos Rivera.

La exacademica tomó la decisión de tomarse unas vacaciones en su carrera como conductora en Venga La Alegría, para poder disfrutar de un tiempo junto a su pareja y así lo compartió con sus compañeros y fans.

Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada

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Aunque la pareja siempre ha mantenido su relación alejada de los reflectores, todo el mundo sabe que ellos están disfrutando de sus vacaciones, pero sus fans siguen esperando que compartan una foto juntos del gran momento que pasan, pero todavía no lo han hecho.

