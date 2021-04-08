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Cyntia González

Tribu Jaguares

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

- 37 años.

- CHEF.

- Originaria de Xalapa, Veracruz.

- Nació en una familia sin carencias, pero sin lujos. Cyntia está convencida que de todas las etapas de la vida se aprende.

- Se considera una mujer fuerte e independiente; decidida a vivir su vida a su manera y bajo sus propias reglas, por lo que desde los 19 años, se independizó.

- Se considera una gran vendedora; a lo largo de su vida ha vendido libros, seguros, cremas, carros, entre otras cosas.

- A los 26 años se convirtió en mamá, cuatro años más tarde llegó su segundo hijo. Melany y Mateo, son el motor de su vida y son quienes le dan fuerza para seguir adelante.

- Su abuela Luz María, fue quien le heredó el gusto por la cocina y quien le compartió sus secretos y habilidades. Sin saberlo, en 2017, su hermano Alberto, la inscribió al casting de MasterChef México, su sazón la colocó como una de las favoritas de los Chefs y del público, pero se quedó con el segundo lugar. Durante la transmisión del programa, recibió uno de los golpes más fuertes que ha tenido en la vida: la muerte de su abuela Luz María.

- Después del programa, continuó con éxito su negocio de banquetes. Dos años más tarde, se le presentó la oportunidad de regresar a MasterChef La Revancha, en la que nuevamente se posicionó como una de las favoritas y llegó a la final.

- Para ella, Survivor representa que “la tercera es la vencida”. Confía en poder regresar con el primer lugar. Está consciente que esta es una aventura difícil, pero única.

Cyntia González

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