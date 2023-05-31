Dafne Hoffman cuestiona cómo se dio la denuncia de su prima Alexa Hoffman.

Dafne Hoffman mantiene su palabra y refrenda su crítica a la forma en que se manejó la denuncia de su prima, Alexa Parra en contra de su padre, Héctor “N”, quien en días pasados fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores.

Y es que, Dafne asegura que en que la forma en que actuó su tía Ginny Hoffman, madre de Alexa, no fue la correcta e incluso, abiertamente la señala de haber manipulado a su hija.

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Hija de David Hoffman, hermano de Ginny, Dafne destapó hace un tiempo haber sido ella misma, víctima de abuso sexual al interior de su familia, un hecho que paradójicamente fue obligada a callar. Esta, es la exclusiva que otorgó a Ventaneando.

Pues, mi intención aquí no es desacreditar la palabra de mi prima, sino la forma en que se ha llevado este proceso y supuesta defensa

Como sobreviviente de violencia psicoemocional, sexual y todo por parte de mi propia familia; me llama mucho la atención en cómo se ha llevado todo este proceso, en cómo mi prima ha vivido toda esta situación, sea que realmente haya vivido, pues algún tipo de abuso, por parte de su padre o lo que muchos sospechamos, que pueda ser alguna manipulación y venganza por parte de mi tía

Consideró que el utilizar este tipo de cosas para una venganza, si es que se está utilizando para esto, le está quitando voz a muchas otras mujeres que sí quieren ser escuchadas, que han vivido algún tipo de abuso, sino para otras que quieren utilizarlo a su conveniencia y poder vengarse de personas que les están estorbando, les están molestando

Y este, es el mayor cuestionamiento que Dafne hace a su tía.

Lo que no es congruente, es que tú como madre te enteres que alguien que tú amas tanto, que es tu hija, que es tu única hija, lo calles por tanto tiempo y, que luego vayas y hagas un show y un circo a una revista, en donde haces que el supuesto abuso de tu hija esté en boca de todos y, que aparte cuando hables de eso, lo hables como si estuvieras hablando sobre algo como un logro tuyo o algo personal tuyo, que no se vea esa proyección hace tu niña. Y, que esto crezca tanto y luego quieras callar a las opiniones que tu misma provocaste

¿Cómo era la relación de Héctor con sus hijas?

Sobre la relación de Alexa y Héctor “N” de la cual ella fue testigo, mientras convivió con la familia, comentó:

Sí, yo vi el amor que le tenía Alexa a su papá, el amor que le tenía Daniela a su papá y el amor que se tenían como hermanas, la verdad era una relación muy bonita, jamás vi nada raro y siempre vi un padre protector, cariñoso, que tenía una conexión muy especial con sus hijas

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¿Por qué se rompió su relación con Ginny Hoffman?

Fue precisamente esa convivencia con Héctor, lo que motivó que su relación con Ginny comenzara a afectarse, escuche usted: