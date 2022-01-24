FOTOS | ¡Boda exatlónica! Daniel Noyola se casó con Julyn Águila.

Daniel Noyola se casó con el amor de su vida.

Nuestro querido Daniel Noyola, una leyenda de la segunda y cuarta temporada de Exatlón, ¡contrajo matrimonio este fin de semana! ¿Qué sucedió? Te contamos los detalles de este sueño cumplido para él y su ahora esposa Julyn Águila, ciclista y atleta de Exatlón Estados Unidos.

Debido a la pandemia, la ceremonia y fiesta fueron pequeñas. Asistieron únicamente familiares, amigos y exparticipantes del Exatlón México, que ahora son parte de la familia de Dan Noyola.

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La celebración se llevó a cabo en un jardín privado en Valle de Bravo, en donde la pareja organizó una ceremonia poco convencional, pues los casó uno de sus mejores amigos. ¡Al estilo de series estadounidenses! Doris “Power”, Pascal Nadaud, Keno Martell, Casandra Ascencio, Christian Anguiano “Yomi”, Ernesto Cázares, su novia María, Heliud Pulido y Pame Verdirame, fueron algunos de los exatletas que asistieron a la celebración y que compartieron a través de redes sociales muchos videos y fotografías de lo bien que se la pasaron en la boda.

El ramo lo ganó Casandra, “de pura suerte”. Pues al momento de que Julyn lo lanzó a las chicas, Doris la cargó para que pudiera ganarlo y así fue. ¡Alguien quiere casarse pronto! ¿Será que este año hay compromiso? ¡Qué emoción!

Por otro lado, quien agarró la liga que lanzó Dan Noyola, fue Pascal Nadaud, ¡quien ni la tomó! En cuanto le cayó en las manos, la aventó a sus pies y la patió para que se fuera lejos de él y sus amigos, ¡pues nadie quiere casarse todavía!

Dan y Julyn llevaba poco más de tres años y medio de relación sentimental, pero en julio del 2021, el atleta decidió formalizar su relación proponiéndole matrimonio y seis meses después al fin dieron el sí, son marido y mujer.

Checa las fotos de cómo se vivió esta boda exatlónica y colosal.

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