Daniela Leites defiende a la albacea de la herencia de Mariana Levy.

Daniela Leites, amiga íntima de Mariana Levy sale en defensa de Carolina Capilla, actual albacea testamentaria de la actriz fallecida hace 18 años y, afirma que bajo su gestión, el legado de la actriz es totalmente a salvo y será entregado a sus hijos María, Paula y José Emilio en el momento indicado y de acuerdo a las instrucciones que ella dejó.

Leites rompe el silencio a raíz de las declaraciones de Paula y José Emilio, en torno a que su hermana María ha obstaculizado la adjudicación de la herencia.

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Carolina Capilla, es una de las mujeres más inteligentes que conozco, es una mujer impecable y extraordinaria. Mariana antes de morir dijo ‘Dani, si algún día tienes algún problema grave y no sabes qué hacer, háblale a Caro’, y eso he hecho en mi vida

Caro para mí ha sido una mujer preciosa, cercana a mi, cercanísima a los niños; es una mujer realmente espectacular, está defendiendo todos los derechos de los niños, tratando de que ellos estén bien, tratando con todas sus maneras de que ellos sean unos chavos que estén protegidos, cuidados y educados

¿Qué opina sobre la entrevista de José Emilio?

Y, aunque adora a los hijos de Mariana, la también fotógrafa admitió que reprueba la entrevista que José Emilio otorgó, reclamando su herencia a su hermana María.

Sí me sorprendió y no me gustó, no iba al caso, hay muchos chismes alrededor de las cosas, pueden haber muchos malos entendidos, pueden haber muchas interpretaciones que no son las correctas y, esto puede manchar el nombre de personas, puede manchar la imagen de una familia, puede manchar la imagen de unos hermanos y, que se va arreglar de una manera que es sana y para el bien de todos

Es un chavo padrísimo, es un chavo que está luchando, que está creciendo, ha sido difícil para él estar sin su mamá, las cosas se irán acomodando en la manera en que la legalidad lo permita. Y, la verdad, es que lo que deseo, es que el día que les llegue ese dinero a estos chavos, tengan la madurez de recibir lo que sea que sea, que vayan a recibir y lo puedan usar para el bien y para su futuro

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¿Fresas con Crema podría volver a los escenarios?

Por cierto que Daniela, Toño Mauri, Claudia Fernández, Denisse Bermúdez y Andrés Bonfiglio, se encuentran preparando el regreso musical ‘40 años Después de Fresas con Crema’; grupo del cual, también formó parte Mariana Levy y en el cual podría entrar al quite su hija María Levy, si así lo desea. Esta es la primicia: