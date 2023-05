Daniela Parra es víctima de la delincuencia antes de la audiencia de su padre.

Estamos a días de que se defina la situación legal del actor Héctor “N”, quien fue detenido hace casi dos años y ha permanecido en prisión preventiva por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa Hoffman, la cual procreó con Ginny Hoffman. Mientras llega la audiencia final, Daniela Parra, su hija, denunció haber sido víctima de robo por parte de un repartidor de aplicación.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

A través de sus redes sociales, Daniela Parra dio a conocer que fue víctima de presunto robo por parte de un repartidor de aplicación, pues encargó despensa para llevársela a su padre; sin embargo, el repartidor aparentemente se quedó con el paquete.

¿Qué dijo Daniela Parra sobre el presunto robo? Daniela Parra declaró en sus redes sociales que por más que intentó ponerse en contacto con el repartido no tuvo éxito, incluso aseguró que éste la bloqueó, por lo que ya no supo más de él.

En el video difundido en redes, Daniela Parra comienza explicando que ella no pudo ir a hacer la despensa que le enviaría a su padre Héctor “N”, quien permanece en prisión preventiva a la espera de que se defina su situación jurídica.

Daniela señaló que solicitó el servicio de UNA empresa para enviarle la despensa a su padre, pero esta jamás llegó: “Hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana me hacen favor de llevársela. Como no puedo moverme fácilmente pedí un servicio para mandárselo, me dijeron que ya estaban ahí, y pues me robaron. Me robaron toda la despensa de mi papá”.

Daniela Parra sufre robo por parte de un repartidor.

Más adelante, explicó que intentó comunicarse con el repartidor pero éste jamás le respondió: “Le mandé mensaje (al repartidor), le marqué, ya levanté obviamente denuncia pero no pasa nada. Le mandé mensaje, muy políticamente, le dije que por favor regresara las cosas, le dije que lo que estaba haciendo era un delito, que me estaba robando, ya me bloqueó”.

¿Hay videos del robo?

La joven compartió en redes sociales los videos en los que se ve al repartidor llegando al domicilio pero no entrega nada. Por último, Daniela Parra pidió a sus seguidores que la apoyaran enviándole mensaje al repartidor para que devolviera lo que se llevó.

“Tengo los videos donde se ve que llega al domicilio y no se baja y no entrega nada, entonces por favor ayúdenme a mandarle mensaje a que solo regrese la bolsa y ya por favor”, finalizó.

Repartidor no entrega la mercancía.

¿Cuándo será la audiencia final de Héctor “N”?

Hace unos días las autoridades anunciaron una nueva audiencia para el 10 de mayo, fecha en la que la joven y su padre sabrán si el actor recuperará su libertad o cumplirá una condena en prisión.