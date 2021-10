Danna Paola desmiente que haya sido agredida por Alex Hoyer.

Danna Paola desmintió a una revista de circulación nacional que aseguró que sufrió violencia por parte de su novio Alex Hoyer.

Danna Paola es una joven imparable en la industria musical

Hablamos con Danna Paola, Luisa Sonza y Aitana EN EXCLUSIVA para contarnos todo del lanzamiento de su nuevo sencillo.

La intérprete de Oye Pablo se manifestó con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter, que recibió miles de corazones rojos y reacciones positivas de sus fans.

Lo que me preocupa es que los medios amarillistas, como esta revista, sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares. Yo no me dejo maltratar por un novio ni por nadie

Evitemos seguir propagando el machismo comprando ese tipo de revistas; con una nota de mal gusto que subestima mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en ese medio

La cantante de 26 años recibió el apoyo de sus 5.6 millones de seguidores en Twitter y otros internautas que destacaron su valentía para alzar la voz.

¿Quién es el novio de Danna Paola?

Danna Paola sostendría una relación sentimental con el cantante Alex Hoyer, un joven nacido en Los Ángeles, California, pero que vivió su infancia y adolescencia en Monterrey.

La supuesta relación se dio a conocer en junio de 2021, cuando ambos fueron captados en Ibiza paseando y siendo muy románticos en un yate.

Alex es autor de los temas Catching Fire, Supergirl y I Promise You; sin embargo también realiza covers en YouTube como With You de Chris Brown.

Al igual que Danna Paola, Alex Hoyer también siente gran pasión por la actuación; formó parte del melodrama juvenil Kally’s MashUp en el 2017.

Los cantantes han sido muy privados en su relación sentimental, pero no dudan en celebrar sus cumpleaños juntos y rodeados de sus seres queridos.

