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FOTOS | Danna Ponce asegura que Coco Levy es un ‘abusador’ y ofrece detalles.

La actriz compartió detalles sobre la forma en que el hijo de Talina Fernández le tocó los senos en su oficina.

Por: TV Azteca

Danna Ponce con escote..jpg
Danna Ponce con botas..jpg
Danna Ponce con camisa blanca..jpg
Danna Ponce con gafas..jpg
Danna Ponce con guantes..jpg
Danna Ponce con los ojos arriba..jpg
Danna Ponce con maquillaje..jpg
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Danna Ponce de gala..jpg
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Danna Ponce en bikini gris..jpg
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Danna Ponce en la playa..jpg
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Danna Ponce en una cena..jpg
Danna Ponce espantada..jpg
Danna Ponce feliz..jpg
Danna Ponce fumando..jpg
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Danna Ponce muy seria..jpg
Danna Ponce pensando..jpg
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