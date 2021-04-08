- 40 años.

- ACTRIZ.

- Se describe como: ‘Actriz, Geminiana, Boxeadora, apasionada en el set y en el ring’.

- Estudió la carrera de actuación en la escuela de la reconocida actriz Patricia Reyes Spindola, M&M Studio, al término de sus estudios, realizó su primer trabajo actoral en cine con la película “Amar te Duele”, en la que dio vida al personaje de “la China”, sobrenombre que se le quedó en el medio artístico.

- A ese gran éxito le siguieron varias producciones más, entre las cuales destacan: “Contracorriente,” “La Quietud y el Fuego” y “Dolores”.

- En televisión ha trabajado en “Clase 406”, ""Pobre Rico Pobre”, “Vuélveme a Querer”, diversos unitarios de "Lo Que Callamos las Mujeres”, entre otros. En 2018, participó en la serie “El Yankee” (Netflix). Ese mismo año realizó la película, ""Ni tuya ni Mía”, dirigida por Sandra Solares.

- En 2020 realizó la segunda temporada de "Falsa Identidad” y se estrenó como productora de la serie “Plagio” (Amazon Prime Video).