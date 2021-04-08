- 22 años.

- CANTANTE.

- Originario de Guatemala, a los 6 años de edad comenzó a participar en concursos de Canto.

- Con tan solo 13 años empezó su carrera en el mundo del Teatro Musical, llegando a protagonizar distintas puestas en escena.

- Sus influencias musicales están basadas en los géneros Pop, Balada y Urbano.

- Fue participante en el reality show musical La Academia (2019-2020) de TV Azteca en el que logró ganarse el cariño y apoyo de muchas personas, llegando a la final y posicionándose en el cuarto lugar.

- En 2020 fue conductor de La Voz para TV Azteca Guatemala.