Dennis Arana
Tribu Jaguares
- 22 años.
- CANTANTE.
- Originario de Guatemala, a los 6 años de edad comenzó a participar en concursos de Canto.
- Con tan solo 13 años empezó su carrera en el mundo del Teatro Musical, llegando a protagonizar distintas puestas en escena.
- Sus influencias musicales están basadas en los géneros Pop, Balada y Urbano.
- Fue participante en el reality show musical La Academia (2019-2020) de TV Azteca en el que logró ganarse el cariño y apoyo de muchas personas, llegando a la final y posicionándose en el cuarto lugar.
- En 2020 fue conductor de La Voz para TV Azteca Guatemala.
Dennis Arana