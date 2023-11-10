Diana rompe en llanto y narra el acoso que vivió por años: “Exatlón llegó en el momento justo”

Cada uno de los atletas que han llegado a las playas de Exatlón México, tiene una historia de vida que contar, la de algunos es más impactante, mientras que existen unas que causan impotencia.

Sin embargo, para muchos el reality deportivo ha sido una oportunidad para tener un nuevo comienzo, este es el caso de Diana, quien viene de una relación muy complicada.

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Definitivamente, Exatlón llegó en el momento justo, llegó cuando más necesitaba salir de mi zona de confort, salir de donde estaba, llegó como un airecito fresco

¿Cómo abrió su corazón Diana en Exatlón México?

La joven atleta, tuvo un momento complicado la mañana de este jueves, por lo que decidió abrir su corazón con sus compañeros, quienes la escucharon y apoyaron en todo momento.

Todavía no termino de procesar esa etapa de ‘si fue mi culpa o no’ por todo el maltrato que viví y por el ciclo de violencia que pasé

La nueva integrante del equipo rojo, reveló algunos detalles de la violencia que vivió con su expareja.

Al principio fue muy psicológico, me empecé hacer muy dependiente y él me hacía sentir primero súper bien, luego me hacía sentir súper mal y de la nada se enojaba por tonterías… Te pueden tener súper manipulada, súper cegada, para que tú creas que un día va a cambiar, pero esas personas no cambian, solo se hacen peor y se hace peor y peor, lo que pasa en tu cerebro, es que cada vez vas apagando esos focos rojos y lo vas viendo como menos grave cada vez y, la verdad es que cada vez es peor

Al final, logró salir de esa relación para poder llegar a las playas de Exatlón México, donde ha sorprendido a todos con su talento.

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Es mejor que te duela unos meses, porque no estás con esa persona y sufrir todo este síndrome de abstinencia a ese tipo de maltrato, que vivir toda tu vida bajo el yugo de una persona que te trata así todo el tiempo y que te hace sentir insuficiente

Si has sido víctima de violencia no estás solo (a). Denuncia y busca ayuda profesional.