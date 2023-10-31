Estos días faltan para que recibas tu aguinaldo

El año está a unos meses de concluir y con ello viene uno de los pagos más esperados por todos los trabajadores, el cual es un derecho para la mayoría de la población económicamente activa. Se trata del aguinaldo, una remuneración que deben realizar las empresas en cierto periodo y de no ser así, se debe levantar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Cabe recordar que, el pago lo reciben todos los trabajadores que prestan sus servicios, tanto los que cobran por nómina como los que están registrados de alguna otra forma. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), todos tienen este derecho, entre ellos los vendedores o colaboradores que están por comisión.

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¿Cuánto tiempo falta para el pago del aguinaldo?

Por su parte, en la ley se estableció que este pago debe de realizarse antes del 20 de diciembre de cada año, el cual debe ser equivalente a 15 días como mínimo del salario mensual del trabajador; sin embargo, hace poco se presentó una iniciativa para otorgar el doble del pago de aguinaldo, es decir que sean 30 días de pago, aunque no ha sido votada por los legisladores.

Para quienes tengan duda de cómo se calcula el aguinaldo, aquí te decimos cómo realizarlo: el cálculo se obtiene del salario diario íntegro, por lo que se debe dividir el ingreso total en 30 días, al final debes multiplicar esa cantidad por el número de días de aguinaldo, los cuales son quince.



Sueldo diario 10 mil pesos/30 = 333 pesos

Aguinaldo: 333 x 15= 4 mil 995 pesos

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Además, de acuerdo con lo estipulado por la ley, en el caso de las mujeres que están en incapacidad por su maternidad, su condición no es un factor para que reciban menos aguinaldo.

