¿Diego Boneta levanta la mano para protagonizar ‘José El Soñador’?

El nombre de Diego Boneta comenzó a circular para protagonizar la segunda temporada del musical José El soñador, en la Ciudad de México, cuando Carlos Rivera termine su participación.

En exclusiva desde Los Ángeles, California, el joven actor responde a Ventaneando, si le gustaría encabezar dicho proyecto.

Me encantaría hacer teatro y me encantaría hacer teatro musical. Habrá que encontrar la oportunidad correcta por tiempos y demás, pero es algo que me encantaría hacer

Y es que, la agenda de trabajo de Diego, según comenta, está llena de trabajo. El actor mexicano está próximo a lanzar dos películas en junio y en diciembre de este mismo año, de hecho, una de estas fue grabada en México.

Acabamos de terminar ‘At Midnight’, que es la primera película que produzco con mi compañía productora, con mi hermana, con mis mejores amigos… ha sido una experiencia súper linda

“La película que hicimos fue en México, de hecho, fue en Cancún y en la Ciudad de México. Esa es la idea, seguir haciéndolas”, declaró el actor quien protagonizó Luis Miguel, La Serie.

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Diego Boneta habla de su situación sentimental

Por último, compartió con nosotros, que recientemente cumplió un año de noviazgo con la actriz Renata Notni.

Bien… estoy muy muy contento

Previo a la entrega de los Premios Oscar 2022, Diego Boneta asistió anoche a un concierto en un exclusivo restaurante en Hollywood, al que también llegaron figuras como el director de cine Quentin Tarantino; el actor de 50 Sombras de Grey, Jamie Dornan; Kate Hudson; Nicky Hilton, hermana de Paris Hilton; y el director de cine español, Pedro Almodóvar, quien habló de la nominación de Penélope Cruz y Javier Bardem a la estatuilla.

“Estoy con mucha alegría, con mucha ilusión, como si fuera la madre de Penélope. Es maravilloso para la cultura española y para el cine español”, declaró el director de cine.

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