Diego Boneta y Renata Notni causaron sensación en los Premios Platino.

Diego Boneta asistió con su novia a los Premios Platino.

Diego Boneta fue uno de los actores más asediados en la entrega de los Premios Platino, pero también uno de los más generosos en todo momento con la prensa. En entrevista con Ventaneando, Boneta compartió el gran momento que vive a nivel profesional, que anoche le dio una nominación como Mejor actor en los Premios Platino por la cinta Nuevo Orden de Michel Franco.

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Creo que los Premios Platino, como ya lo platicamos ayer, es una celebración de todas las culturas del cine iberoamericano y toca unirnos. Es ver películas y series de todas partes, estar aquí con ‘Nuevo orden’ con Michel, con Darío, con el elenco, es increíble

Yo ya me la estoy pasando bien, yo ya estoy viendo lo de unos tequilas para disfrutar...fue muy cool estar con otros mexicanos, con Eugenio Derbez, con Iñárritu, con del Toro, con el Chivo y hacer banda, vuelvo a la unión

Diego Boneta estuvo acompañado de su novia

Diego Boneta llegó acompañado de su novia Renata Notni, quien aplaudió el éxito de Diego y nos compartió algunos detalles del viaje que hicieron juntos por Turquía.

Me encanta viajar, es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, definitivamente; después de tanto tiempo en confinamiento, sin poder salir a ningún lado, aprovechamos el tiempo y unas vacaciones bien merecidas después de estar filmando ‘Las juanas’

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