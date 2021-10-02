Las GranDiosas están listas para su concierto en la Arena Ciudad de México.

Dulce, María Conchita Alonso y Ángela Carrasco, integrantes de las GranDiosas, se comunicaron a nuestro foro de Ventaneando para hablar de su próximo concierto.

Las artistas se presentarán mañana sábado 2 de octubre en la Arena Ciudad de México en un inigualable espectáculo en vivo.

“Es un lugar maravilloso, impresionante y enorme. Ya hemos tenido el gusto de trabajar en este escenario en anteriores ocasiones y es un placer divino”, expresó Dulce a este programa.

La cantante tamaulipeca invitó a nuestros televidentes a una noche llena de magia, glamour y mucha música.

“Ya es mañana. Los esperamos a todos en un show en vivo, totalmente en vivo, donde desde luego el cupo es limitado”, expresó.

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Dulce reveló la técnica para realizar notas altas arriba del escenario

La querida artista de 66 años no perdió la oportunidad para presumir sus grandes habilidades vocales.

“¿Cómo hago mis agudos? Mi amor, lo aprendí a hacer, es una técnica que aprendí hace muchos años gracias a Dios. Entre más canto, más voz tengo. Tengo una técnica maravillosa gracias a Dios. No sé otras, pero yo sí”, confesó la mexicana soltando una carcajada.

Las GranDiosas están listas para cantar sus grandes éxitos de la música mexicana en la Arena Ciudad de México.

“Muchísimas gracias, ya saben que los estaremos esperando el día de mañana aquí en la Arena Ciudad de México. En vivo y en directo…”, concluyeron las queridas cantantes a este programa.

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