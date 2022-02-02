La dinastía Aguilar se une en la gira ‘Jaripeo Sin Fronteras 2022'.

Está todo listo para la gira 'Jaripeo Sin Fronteras 2022', misma que contará con actuaciones de los integrantes de la Dinastía Aguilar: Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Antonio Aguilar (Hijo), Mariachi Zacatecano, Banda Azul Tequila, Guillermo Sánchez "El Aplausos", toros y jinetes de Cuernos Sueltos y muchas sorpresas más.

La mencionada familia se ha consolidado como una de las más queridas y talentosas de la música mexicana, con un talento transmitido de generación en generación, desde la figura consolidada de Pepe Aguilar, hasta sus hijos más jóvenes, quienes se perfilan como grandes promesas de la canción hispana.

Muestra de ello es 'Jaripeo Sin Fronteras 2022', en el que Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y el resto de los integrantes del clan, unen sus habilidades artísticas y tradiciones en un impactante show.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, donde se informó sobre la gira, misma que llegará a la capital mexicana con todo y acrobacias a caballo y música.

La cita para disfrutar de este concierto para los amantes del regional mexicano es el próximo 12 de marzo a las 8:30 p.m. en la Arena Ciudad de México, recinto ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco.

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'Jaripeo Sin Fronteras 2022' llegará a otras ciudades

Los boletos para el 'Jaripeo Sin Fronteras 2022' ya se encuentran disponibles en las taquillas del recinto en la CDMX, pero el espectáculo llegará a otras ciudades del país para disfrutar al máximo de estos exponentes mexicanos.

Hasta el momento, el show ecuestre está confirmado este 25 de febrero en la Plaza de Toros Santa María en Querétaro y el 11 de marzo en el Auditorio GNP de Puebla, pero seguramente se sumarán más fechas en el resto del año.

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