¿Dónde descasnsarán los restos de ‘Paquita la del Barrio’?

Como les informamos hace unas horas, este lunes 17 de febrero se confirmó la lamentable muerte de Francisca Viveros Barradas , mejor conocida como ‘ Paquita la del Barrio ’, pero ¿dónde descansarán sus restos?

¿Qué pasará con los restos de ‘Paquita la del Barrio’?

Hace unos minutos, Francisco Torres, mánager de ‘Paquita la del Barrio’, se enlazó vía telefónica con nuestros compañeros de Venga La Alegría para darnos más detalles sobre la muerte de la cantante.

Francisco Torres, manager de Paquita la del Barrio, habla de sus últimos momentos [VIDEO] Juan Osorio también recibió la llamada de Venga la Alegría para platicarnos de la faceta como actriz de telenovelas de Paquita la del Barrio.

“(Estamos) Aquí muy consternados con esta noticia con la que amanecimos el día de hoy y, pues, ahora sí confirmando y diciéndole al público que sí es verdad (la muerte de (‘Paquita la del Barrio’)”, declaró su mánager.

¿Cómo se encontraba de salud ‘Paquita la del Barrio’?

Francisco Torres aseguró que “bien, estaba muy estable, la semana pasada estuvimos hablando en distintas ocasiones de que ya teníamos que hacer el Auditorio Nacional… teníamos otras fechas en Guatemala, otra en Ensenada y ya estaba lista para venirse esta semana a México y esta mañana nos dieron la sorpresa que no despertaba, estaba en su casa y pues no, le llamaron a la ambulancia y la ambulancia confirmó que no había nada más que hacer”.

¿Cómo fueron sus últimos días? Al preguntarle a su mánager si ‘Paquita la del Barrio’ le comentó algo en los últimos días sobre su salud, Torres dijo que “no, ella una mujer a la que nunca le gustaba hablar de la muerte, era una mujer que no era participe de eso, incluso en camerinos decía: ‘A mí no me manden flores porque no me voy a morir’, entonces no era muy de ese estilo”.

“Ayer me llamó dos veces, no le alcancé yo a contestar, cuando marqué más tarde ahí con la gente que le apoya en la casa me dijeron que se equivocó. Antier hablé con ella y sí (tenía) la preocupación y esa molestia que no la dejaba caminar era algo que la preocupaba, entonces, me dice: ‘Oye, no puedo caminar, no puedo caminar, ya vienen los trabajo ¿qué hago?’. Le dije ‘no hay problema’, entonces estuvimos platicando de un show de Chelo, la cantante con más de 80 años acaba de hacer un show… y esa fue la última plática que tuvimos antier”, recalcó su mánager.

¿Cómo murió ‘Paquita la del Barrio’?

La intérprete de “Rata De Dos Patas”, “Azul Celeste”, “Tres Veces Te Engañé”, “Cheque En Blanco” y “Me Saludas A La Tuya”, entre otras”, murió “dormida y en su cama, entonces qué más quisiera uno no estar en un hospital y estar en su casa”, dijo su mánager.

¿Habrá servicios fúnebres para ‘Paquita la del Barrio’?

“Yo estoy a punto de salir para Veracruz, lo que me anticipé con la familia fue que, luego luego estuvimos en comunicación, cosa que agradezco porque siempre han tenido esa distinción para conmigo y demás. Yo les decía que sería muy bonito traer a ‘Paquita’ a México y que se pueda hacer algo en ‘Casa Paquita’ porque siempre su sueño fue volver a ‘Casa Paquita’, entonces creo que así va a ser, me dijeron que querían hacer algo hoy, pero ya el cuerpo se lo llevaron para prepararlo.

De ahí pensar en incinerarla y traernos las cenizas para llevar a cabo esto que será una especie de homenaje en su negocio donde ella quiso y que quizá sea muy bonito que ella se despida ahí y que puedan acompañarnos, desde luego los medios de comunicación”, finalizó Francisco Torres.