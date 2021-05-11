FOTOS | Ellas son las mamás de los atletas de Exatlón México.

Te mostramos las mejores FOTOS de cómo pasaron el día de las madres los atletas de Exatlón México, ¡ellas son sus mamás! Checa toda la galería.

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Las mamás de los atletas de Exatlón México.

Sin duda, para los mexicanos la figura materna es la más importante, ¡son como superheroínas! Hacen el papel de mamá, mejor amiga, maestra, apoyo, ¡son todo! Y para los atletas también hacen un papel fundamental, pues los apoyan e impulsan a cumplir sus sueños.

Desde pequeños les inculcan el deporte, los llevan a todas sus prácticas, les compran sus materiales, están en todo el proceso de crecimiento deportivo; las mamis lloran, sufren y gozan todos los pasos que sus hijos dan para lograr sus metas. ¿Han visto alguna vez videos de mamás viendo la actuación de su hija o hijo en Juegos Olímpicos? ¡Nos pone la piel de gallina a todos! Pues en un momento muy corto, se define todo lo que han luchado junto a sus hijos desde chiquitos, ya que la vida de un deportista no se hace de un año a otro, ¡se construye desde muy temprana edad!

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Por ello los papás son tan especiales para nuestros queridos atletas de Exatlón México, y este 10 de mayo festejaron a las que les dieron la vida y los han impulsado a vivirla, ¡sus mamás! ¿Las conocías a todas?

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