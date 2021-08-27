Oso irrumpe en banquete de un hotel y arrasa con la comida. (VIDEO)

Como si fuera una película de comedia hollywoodense, un oso negro hizo su aparición en hotel de Monterrey, Nuevo León.

Vía @lasillarota:



Un oso sorprendió a las personas que se encontraban en una reunión en un hotel ubicado en lo alto del paraje Chipinque en Nuevo León; el animal arrasó con la comida que estaba en una mesa. #NuevoLeón pic.twitter.com/TYjxVFluXG — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 26, 2021

El animal logró atravesar el barandal, hasta llegar a la mesa con manteles largos que albergaba un banquete hecho para los comensales.

Los hechos ocurrieron en lo alto del paraje Chipinque de San Pedro Garza García, donde se han dado varios casos de osos saliendo de su hábitat natural.

La mesa estaba repleta de platillos, cerveza, botellas de agua, cubiertos y servilletas, pero el oso negro se plantó sin importar provocar un desastre.

Hasta el momento no se han reportado heridos por parte de las autoridades de Monterrey, Nuevo León, y de hecho, los comensales tomaron el momento con humor.

Más de un asistente sacó su celular para grabar al animal arrasando con la comida del hotel. Las personas que presenciaron el hecho miraron con ternura al oso, pero manteniendo cierta distancia para no salir heridos.

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Internautas reaccionan al oso negro devorando comida en Nuevo León

La usuaria de Twitter Yadith Valdez compartió el video del inesperado momento en las redes sociales. La joven tomó con humor, que el oso negro llegó a molestar a los comensales y meseros del restaurante.

“A este oso no le dio pena y en un evento en Chipinque estuvo degustando los platillos, ante la mirada de meseros en San Pedro”, escribió la mujeres en las plataformas digitales.

Las opiniones por parte de los cibernautas se hicieron presentes, pues aunque algunos destacaron la ternura del oso, otros confesaron el peligro del animal conviviendo con seres humanos.

“Tienes idea de lo que cuestan esos platillos? ¡Y el oso claramente se ve que ni cartera trae! Nada más iba a comer y luego les iba a salir con que no trae para pagar. Así son esos animales”, escribió una persona en Twitter.

“Aunque te pueda parecer tierno, un oso puede ser peligroso para las personas si ataca. Los expertos llevan años advirtiendo de esto al público y a los medios, pero a los medios les gana el lado infantil”, escribió otro internauta advirtiendo.

No es la primera vez, que un oso hace su aparición en la Sultana del Norte, pues en los últimos años se han reportado avistamientos de osos en zonas urbanas de Nuevo León.

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