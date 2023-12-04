Gran Final de Dra. Lucía este viernes 8 de diciembre

El Hospital Central de la Ciudad de México ha sido testigo del don extraordinario de la Dra. Lucía y este viernes 8 de diciembre será el desenlace de las historias que rodean a los personajes principales. Así es "Doctora Lucía: Un Don Extraordinario" llega a su final y no te lo puedes perder.

Protagonizada por un elenco estelar encabezado por Marimar Vega, Ana Layevska, Mauricio Islas, Christian de la Fuente y Kuno Becker, "Doctora Lucía: Un Don Extraordinario" ha sido un viaje lleno de suspenso, romance y drama médico que ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos desde su primer episodio.

El Dr. Resendiz (Mauricio Islas) estaría por esclarecer el diagnóstico que le ha quitado tranquilidad, aunque sus preocupaciones no terminarían ahí. Su puesto ejecutivo en el nosocomio peligra dadas las últimas coyunturas que se han presentado en la sala de urgencias. Por su parte, la historia de Chabe (Paola Flores) y Omar (José Carlos Femat) se mantiene en suspenso; no olvidemos el giro que dio el papel del paramédico de la unidad 123.

La Dra. Mariana (Ana Layevska) ha dejado muy claro que tiene dos objetivos: llegar a lo más alto del Hospital Central de la Ciudad de México y borrar del camino a la Dra. Lucía (Marimar Vega). Cabe mencionar que la llegada del Dr. Emiliano (Cristián De la Fuente) a la sala de urgencias ha representado en la protagonista de la serie un gran apoyo y no sólo por sus técnicas de medicina alternativa, también le ha devuelto a la Dra. Lucía tranquilidad y, por qué no, la ilusión de pensar en el amor.

En este episodio final, los seguidores de la serie estarán inmersos en un cierre impactante, donde los destinos de los personajes principales se entrelazarán de formas inesperadas. La trama promete revelar secretos guardados, resolver conflictos y brindar un desenlace conmovedor que dejará una marca indeleble en el corazón de los espectadores.

Ponte al corriente y mira los últimos episodios de la serie aquí.

La historia de Dra. Lucía ha destacado no solo por su trama cautivadora, sino también por la calidad interpretativa de su elenco, quienes han logrado dar vida a personajes complejos y profundos, generando una conexión especial con la audiencia.

Sin lugar a dudas, la semana final de Dra. Lucía: Un don extraordinario, nos preparará para vivir al máximo la Gran Final este viernes 8 de diciembre por la señal de Azteca UNO a las 7:30 p.m. ¡No te la pierdas!