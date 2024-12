Este es el resumen del capítulo 49 de la nueva temporada de Dra. Lucía

La Dra. Lucía recibe la visita de su mamá por medio de un sueño y le dice al Dr. Emiliano lo mucho que la extraña. Lucía y Alondra están preocupadas por la Dra. Lucía, pues está pasando por algo peligroso; planean hacer un ritual luego de lo que Alondra vio en la Dra. Lucía. Un corredor sufre un infarto y piden una ambulancia; los paramédicos atienden la emergencia. Alondra, Lucía, el Dr. Emiliano y la Dra. Lucía, comienzan el ritual. Los paramédicos atienden al corredor; deciden llevarlo al hospital. La Dra. Mariana recibe al Dr. Patricio, quien la invita a la boda de Manuelita; ella no acepta la invitación. El Dr. Daniel atiende al corredor. La Dra. Lucía le dice al Dr. Emiliano que se siente muy bien luego del ritual; ahora deben regresar a la ciudad para buscar el amuleto y asistir a la boda de Manuelita. El Dr. Daniel le notifica a la esposa del corredor su estado; ella le da información sobre los hábitos del corredor.



Santiago le dice a la Dra. Mariana que la fundación duda de sus capacidades para dirigir el hospital y le notifica que las autoridades ya buscan al Dr. Emiliano. La Dra. Lucía se despide de Alondra y de Lucía; la doctora le promete no utilizar su don hasta destruir el amuleto. Lucía le confiesa a Alondra que se queda preocupada por la Dra. Lucía; Alondra advierte que deben esperar por lo que diga la abuela Antonia. La Dra. Karina felicita a Manuelita por su boda y las enfermeras comienzan a arreglarla para la ocasión. El Dr. Emiliano le regala flores a la Dra. Lucía; ambos se preparan para volver al hospital. Marcelo y Manuelita se encuentran afuera del hospital; ambos están emocionados por su boda. Santiago se encuentra con el Dr. Resendiz y le agradece por habrles proporcionado la información sobre el Dr. Emiliano y le ofrece una disculpa por no haber escuchado su opinión cuando nombró a la Dra. Mariana directora del hospital. La Dra. Mariana apoya al Dr. Daniel por la carga de trabajo.

La Dra. Lucía pide la opinión del Dr. Emiliano sobre la maldición; ella no se explica quién le pudo robar el amuleto. El Dr. Emiliano nota que alguien los sigue en el camino. La esposa del corredor lo visita y le da ánimos; la Dra. Mariana y el Dr. Daniel le avisan al corredor sobre la falla renal. La esposa del corredor se ofrece como donadora. El Dr. Emiliano y la Dra. Lucía llegan a la recepción de la boda; él la deja en el lugar y se marcha. Omar y Chabe se preparan para la boda y para asistir al juzgado; Gonzalo llama a Chabe, pero no atiende el celular. Manuelita y Marcelo deben comenzar la ceremonia sin el Dr. Emiliano, quien no aparece. El Dr. Emiliano trata de perder a los que lo siguen; ellos activan un dron para no perderlo de vista. Comienza la ceremonia de Manuelita y Marcelo. El corredor entra en paro por la falla renal; los médicos tratan de revivirlo, pero no lo logran. Manuelita y Marcelo finalmente se casan. La Dra. Lucía se preocupa cada vez más por el Dr. Emiliano, quien sigue tratando de escapar. El Dr. Emiliano le envía un mensaje a la Dra. Lucía para avisarle que fue al hospital a arreglar un asunto.

Manuelita y Marcelo celebran su unión. Omar y Chabe llegan al juzgado; sus hijos tratan de saludarlo, pero Maribel no lo permite. El Dr. Emiliano logra escapar. Sirven la comida en la boda y los meseros se hacen señas misteriosas. Manuelita le pregunta la Dra. Lucía por Emiliano. Lorenzo y Sabina hablan en el juzgado sobre su relación con Omar y dicen que quieren vivir con él y no con Maribel. Maribel pide que sus hijos vivan con ella, pues Omar no es el padre biológico. Manuelita y Marcelo dan su discurso de boda y abren la pista de baile. Omar le dice a la jueza por qué quiere vivir con sus hijos. La Dra. Karina comparte en internet un comentario negativo del hospital sobre los tratamientos de cáncer. La jueza determina que Lorenzo y Sabina vivirán con Omar. La Dra. Mariana recibe a una periodista en su oficina y le pregunta sobre los medicamentos apócrifos que se administran en el hospital; ella lo niega y se sorprende del rumor esparcido por la Dra. Karina. El Dr. Emiliano le llama a la Dra. Lucía y le avisa que lo encontraron quienes los buscaban por el tema del tráfico de órganos. El Dr. Emiliano se despide de ella, pues debe esconderse; ella rompe en llanto y recuerda sus últimos momentos con él. Marcelo siente un fuerte dolor y los meseros quitan los celulares a los invitados de la boda; la misteriosa mujer que buscaba a la Dra. Lucía en el hospital, ahora la busca en la boda. Todos los invitados sufren dolores estomacales; la Dra. Lucía sale del baño y se da cuenta del secuestro colectivo.