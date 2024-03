Drake Bell revela que sufrió abuso cuando era actor infantil

En un giro inesperado y desgarrador, Drake Bell, conocido por su participación en series de Nickelodeon como “Drake & Josh” y “The Amanda Show”, ha decidido romper el silencio en el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”. En este, revela haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, quien se desempeñaba como entrenador de diálogo en la cadena.

Las impactantes declaraciones de Bell, quien ha mantenido su anonimato en este caso durante mucho tiempo, sacudieron a la industria del entretenimiento.

¿De qué ha sido acusado Brian Peck?

Es importante señalar que las acusaciones contra Peck, no son nuevas. En 2003 fue acusado de abuso sexual y condenado a 16 meses de prisión en 2004, con la obligación de registrarse como delincuente sexual.

Los cargos incluían 11 delitos relacionados con abuso sexual contra un menor anónimo, que luego se reveló como Drake Bell. Sin embargo, lo más aterrador fue que el mismo Brian, no negó haber atacado sexualmente a diferentes menores de edad, admitiendo así el crimen.

¿Qué ha hecho Drake Bell actualmente?

A pesar del trauma vivido, Bell continúa activo en la industria del entretenimiento. En el ámbito musical, ha lanzado sencillos y colaborado con otros artistas, incluso estrenando el EP “The Lost Album” en 2023. En cuanto a la actuación, ha participado en películas independientes y proyectos de bajo perfil, además de realizar cameos en series y programas de televisión como Venga la Alegría.

No obstante, la vida personal de Bell no ha estado exenta de controversias. En 2021, se declaró culpable de poner en peligro a una menor de edad, lo que le llevó a una condena de dos años de libertad condicional y servicio comunitario. A pesar de las dificultades, Drake ha expresado su deseo de relanzar su carrera y dejar atrás los escándalos.

