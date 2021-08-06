‘La Pelangocha’ está lista para regresar a los escenarios tras su operación.

Maribel Fernández “La Pelangocha” está de vuelta en los escenarios.

Maribel Fernández La Pelangocha no pudo evitar conmoverse al recordar todo el apoyo que recibió durante los días que estuvo hospitalizada por una cuestión cardíaca y confirma su regreso a los escenarios el próximo fin de semana.

Estoy muy emocionada porque el sábado regreso al teatro. Ya están mis abogados hablándome diario; todo eso a mí me ha inyectado vida y yo lo necesito

La actriz agradeció el cariño que recibió por parte de sus fanáticos y otros colegas del medio del espectáculo.

“Necesito pararme en el escenario a decirle a ese público maravilloso “gracias” con mi trabajo y dar el cien por ciento. Agradezco a todos y a cada uno de los seres humanos, amigos, fans, público en general, que durante de mi enfermedad, estuvieron al pendiente con rezos, cerrando los ojos y mandándome una oración”, expresó.

“Gracias a todos los que estuvieron al pendiente de mí, a los que corrieron a donar sangre, no hay con que pagar este gesto de humanidad y de amor por el prójimo”, continuó la artista para este programa.

Te puede interesar: Diana Golden explota contra Alfredo Adame: “No que muy hombre”.

‘La Pelangocha’ confesó que le quemaron una parte del corazón para salvar su vida

Maribel Fernández nos puso al tanto de el tratamiento que debe seguir luego de la intervención quirúrgica a la que se sometió.

Para evitar que me hicieran la operación a corazón abierto, me hicieron dos intervenciones diferentes. Una entró como cateterismo, pero estás en tus cinco sentidos, nada más te ponen anestesia local y ves como llegan a tu corazón. Literal es quemarte una parte del corazón

La segunda parte consiste en volverme a hacer una intervención y sacar el cable que esta del marcapasos por dentro del corazón. Eso ya no me lo pudieron hacer por el incremento de covid…

“De repente me siento del rabo, pero de repente me siento muy bien”, concluyó la querida Pelangocha quien está lista para presentarse en los escenarios el próximo fin de semana.

También te puede interesar: Alfredo Adame responde a polémica con Diana Golden: “Soy un hombre feliz”.

