La Voz: Así va el equipo de la experimentada Edith Márquez.

La Voz 2021 nos ha regalado grandes audiciones en lo que va de esta temporada. Nuestros queridos coaches María José, Miguel Bosé, Jesús Navarro y Edith Márquez se han enfrentado a divertidas batallas con tal de quedarse con los mejores cantantes.

Nuestra querida Edith Márquez representa elegancia y belleza en La Voz

Nuestra querida y experimentada Edith Márquez también se convirtió en una de las mujeres más fuertes para llevar a su equipo a la victoria.

Y es que, la bellísima mexicana, conformó un grandioso equipo, que múltiples usuarios de las redes sociales calificaron como perfecto y poderoso.

La cantante, de 48 años, sacó sus mejores estrategias y emotivos discursos para quedarse con los participantes más destacados de La Voz 2021.

La intérprete de Olvídalo también dejó ver su experiencia en el escenario, pues en el primer capítulo interpretó Mi Error Mi Fantasía, en un momento que cautivó a todo México.

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¿Quiénes son los poderosos concursantes del Team Edith Márquez que buscarían ganar La Voz?

Carlos Luna, Losanna, Liz Saenger, Esmeralda Miranda, Ángel Eduviel, Dugali, Azucena del Toro, Luba, La Parcera, Carolina Vélez, Lau Larenas y Tatiana Sierra fueron las voces elegidas por nuestra bellísima Edith Márquez.

Recordemos que la artista es una de las cantantes más experimentadas de México, por lo que no sería ninguna sorpresa que regale maravillosas cátedras de canto a todos los integrantes del Team Edith Márquez.

Desde el primer capítulo de La Voz 2021, la artista llegó dispuesta a levantar el trofeo en compañía del cantante más destacado de esta cardíaca edición.

Sin embargo, la capitalina debe de hacer un gran esfuerzo, pues compite contra sus rivales María José, Miguel Bosé y el mismo Jesús Navarro.

Y es que, todos nuestros coaches, tienen años de experiencia en el ámbito artístico, donde se han dado a conocer por sus grandes temas.

No cabe duda que vivimos una de las ediciones más cardíacas e inspiradoras de La Voz. No te pierdas los nuevos capítulos todos los lunes y martes en punto de las 7:30pm por Azteca UNO.

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