Revelan el tráiler de El libro de Boba Fett, spin-off de The Mandalorian.

Los fanáticos de Star Wars se llevaron una gran sorpresa esta mañana, ya que fue revelado el primer tráiler oficial de El Libro de Boba Fett.

Se trata de una serie que continúa con la historia de The Mandalorian, incluyendo las aventuras del cazarecompensas y la mercenaria Fennec Shand en las tierras de Tatooine.

El tráiler de la nueva producción ha desatado todo tipo de reacciones entre los fanáticos, ya que se puede ver a Boba Fett dando órdenes con respeto en vez de con miedo como Jabba el Hutt.

Jon Favreau, Dave Filoni y Bryce Dallas Howard han confirmado que dirigirán algunos episodios de la serie, en la cual Boba Fett tendrá un papel principal después de muchos años.

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¿Cuándo se estrena 'El Libro de Boba Fett'?

El Libro de Boba Fett estará disponible a partir del 29 de diciembre en Disney+, plataforma de streaming que estrenará un capítulo cada semana.

La serie cuenta con la dirección de Robert Rodríguez, además de la participación de actores como Temuera Morrison, Ming-Na Wen y más.

El tráiler de la serie dejó ver algunos personajes que comienzan a dar de qué hablar entre los fanáticos, ya que se aprecian distintos gremios de asesinos, mercenarios y contrabandistas, así como algunas especies ya conocidas en el mundo de Star Wars.

El primer avance de El Libro de Boba Fett cuenta con más de 59 mil reproducciones en aumento, además de las reacciones positivas por parte de los aficionados.

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