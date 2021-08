Ellos son los famosos que sorprendieron en MasterChef Celebrity.

La mayoría dudaba de sus capacidades culinarias, ¡pero le callaron la boca a todos! Pues vaya que demostraron tener buen sazón.

Muchos dudaban de algunos famosos, pues pensaban que no tendrían buen sazón y no tenían nada que hacer en MasterChef, ¡pero callaron bocas! Las apariencias engañan... ¿De quiénes hablamos? Te contamos...

¿Qué famosos sorprendieron en el primer capítulo de MasterChef Celebrity?

El pasado viernes se estrenó la primera emisión de MasterChef Celebrity en México. Cuenta con un elenco espectacular, cantantes, atletas, actores, ¡y hasta un árbitro forman parte de esta aventura! Además, pudimos ver a Rebecca de Alba en la conducción ¡y lo hizo increíble!

Cuando inició el programa, muchos dudaban de las capacidades culinarias de algunos que parecían no tener idea de lo que hacían ahí y qué harían en los retos, pero conforme el capítulo se fue desarrollando, ¡taparon la boca de más de uno! Pues demostraron que tiene sazón.

Daniela “Bebeshita” sorprende en MasterChef Celebrity.

Si alguien recibió hate cuando se anunció al elenco de esta nueva versión de MasterChef, fue Daniela, pues muchos pensaban que no tenía nada que hacer ahí, ¡pero calló bocas! En el primer reto en parejas, junto a David Salomón no le fue tan bien, parecía que no tenía idea de qué hacer; en el segundo reto en equipo, ayudó en lo posible, pero no logró subir al balcón, y en el tercero que ya fue individual, demostró que tiene mucho que dar, ¡hizo un postre que le gustó a los jueces! ¡Le gustó al Chef Herrera! Sí, hasta él estaba sorprendido, no daba crédito a lo que estaba probando, ya que ella dijo que solo había cocinado postres en su “micro-hornito” de juguete. Pero recibió felicitaciones y dejó con la boca abierta a más de uno.

Aristeo Cázares sorprende en MasterChef Celebrity.

Aris es conocido por ser campeón de Exatlón México, no le teme a nada y le encantan los retos, pero estar en MasterChef lo sacó completamente de su zona de confort. En los primeros retos practicamente solo ayudó a sus compañeros, pero lo bueno fue en el reto de eliminación, ¡pues trabajaría completamente solo! ¿Lo peor? ¡Jamás había hecho un postre en su vida! Incluso dijo que le daba igual lo que pusieran, pues nunca había tenido un acercamiento con esos ingredientes. Afortunadamente supo seguir bien la receta, escuchar los consejos de la Chef Betty, y sacar adelante su platillo, que para sorpresa de todos, ¡no estaba tan mal!

Dalú sorprende en MasterChef Celebrity

Conocimos a Dalú por ser la ganadora de la última generación de La Academia. Es excelente cantante y compositora, ¿pero, cocinera? Desde la pandemia tuvo un acercamiento maor a la cocina y comenzó a compartir recetas y tips saludables a sus seguidores a través de sus redes sociales, pero un reto como MasterChef supera todo. Afortunadamente para ella, ¡lo hizo muy bien! Tuvo un gran sazón y logró subir al balcón antes de recibir un mandil negro. ¿Llegará lejos?

Aída Cuevas sorprende en MasterChef Celebrity.

La maravillosa cantante Aída Cuevas, confesó en un inicio que no cocinaba mucho pero estaba muy feliz de participar y que venía a aprender. Lamentablemente las cosas no se le dieron bien en los primeros retos y cayó en la eliminación, ¡en donde tenía que hacer un postre! Dijo que los pasteles de sus hijos siempre habían sido comprados, y que no tenía idea de c´ómo hacer un pastel, ¡pero con la ayuda de sus compañeros lo logró! Y no solo eso, subió automáticamente al balcón, ya que su postre estaba buenísimo.

¿Quiénes más sorprenderán en esta nueva aventura culinaria? No te pierdas MasterChef todos los viernes a las 8:00 p.m. por Azteca UNO.